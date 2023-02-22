Володимир Зеленський і Педро Санчес відкрили на Алеї сміливості в Києві іменну табличку, присвячену Прем’єр-міністру Іспанії

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес відвідали Алею сміливості на площі Конституції в Києві та взяли участь у відкритті іменної таблички на честь голови іспанського уряду.

Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру Іспанії за допомогу, яку його держава надає Україні в часи російського вторгнення.

«На цій Алеї розміщені таблички, на яких викарбувані імена людей, котрі підтримали Україну із самого початку вторгнення. Ми висловлюємо вам нашу вдячність за цю підтримку», – сказав Президент.