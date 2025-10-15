Володимир Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Raytheon, яка виробляє серед іншого системи Patriot.

Глава держави подякував за ці системи й наголосив, що завдяки їм вдалося врятувати багато життів українців.

Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в Україні, зокрема на полі бою. За словами Президента, Росія не досягає жодної зі своїх цілей, саме тому посилює удари по цивільній інфраструктурі та людях, зокрема б’є по енергетичній системі. Під час атак росіяни застосовують понад 500 дронів і десятки ракет за добу.

Представники компанії висловили співчуття українцям, які втратили своїх рідних та близьких через російські удари, і запевнили в готовності підтримати Україну зі свого боку.

Глава держави наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони системами й ракетами до них, і розповів про конкретні потреби.

Сторони обговорили виробничі спроможності компанії Raytheon, можливі шляхи співпраці для зміцнення ППО та збільшення далекобійних спроможностей України, перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть зміцнити захист життя в Україні. Триває робота на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію.