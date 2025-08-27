Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили перемовини у форматі лідерів, гарантії безпеки та російські удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував за підтримку України й українців та постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру.

Лідери обмінялися думками щодо актуальної ситуації та наступних дипломатичних кроків. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну.

Президент України поінформував про наслідки російського удару по нашій країні цієї ночі. Росіяни застосували понад 30 ракет і близько 600 дронів. Унаслідок обстрілу загинуло 17 людей, серед яких четверо – діти. Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя. Були удари по турецькому підприємству, Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді та житлових масивах.

Володимир Зеленський наголосив, що це відповідь російського очільника на всі спроби України, США, європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Глава держави зазначив, що Україна розраховує на сильні кроки.

Сторони детально обговорили гарантії безпеки. Президент України поінформував про роботу радників із питань національної безпеки над напрацюванням кожного конкретного компонента. За його словами, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що долучає до процесу міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі. Володимир Зеленський подякував за допомогу.