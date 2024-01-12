Володимир Зеленський і Ріші Сунак відвідали захисників України в одному з київських медзакладів

Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідали українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в одному з медичних закладів столиці.

Президент і голова британського уряду поцікавилися в захисників, звідки вони родом, на яких напрямках боронили Україну від ворога, за яких обставин зазнали поранень.

Головний лікар медустанови докладно розповів про лікування кожного з бійців. Глава держави також запитав у воїнів про самопочуття, умови перебування й нагальні потреби.

Військові розповіли Президентові та Прем’єр-міністру Великої Британії, що служили на Куп'янському, Запорізькому напрямках та поблизу Авдіївки. Зазначали, що бажають якнайшвидше стати на ноги. Деякі зауважили, що планують повернутися до служби після одужання. Та найбільше бажання захисників – перемога України над російським агресором.

Так, солдат Ілля Герасименко, який готується до протезування ноги, розповів, як зазнав поранення після відбиття одного з наступів ворога. Попри те, що ногу бійцеві зберегти не вдалося, він планує повернутися до активного життя. Як зазначили лікарі, своїм настроєм він допомагає іншим військовим, налаштовуючи їх на одужання.

Ріші Сунак був вражений стійкістю Іллі та його позитивним баченням і висловив думку, що саме це допомагає воїнам відновлюватися й боротися.

Молодший сержант Михайло Гондерук розповів Президенту, що найбільше мріє побачити свою родину, зокрема батька й брата, які теж боронять Україну.

Володимир Зеленський побажав Михайлу якнайшвидшої зустрічі з найдорожчими людьми, а Ріші Сунак назвав родину бійця потужною. Михайло у відповідь зазначив, що після лікування й надалі буде тією людиною, яка більшу частину свого часу й життя присвятить війську.

Спілкуючись із матір’ю Євгена Холодницького, який зазнав важкого поранення поблизу Роботиного, Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що вона має пишатися сином, бо він бореться за свою країну.

Під час спілкування з лейтенантом Назарієм Ковалем Президент поцікавився перебігом його реабілітації та підготовки до протезування, запитав про родину. Почувши відповідь бійця про те, що він виховує двох доньок, Ріші Сунак сказав: «Впевнений, що вони пишатимуться тим, що ви зробили для вашої країни».

Глава держави подякував воїнам за захист України й побажав якнайшвидшого одужання. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

На згадку про зустріч Володимир Зеленський і Ріші Сунак залишили підписи на прапорі.

Головний лікар закладу також поінформував Главу держави та Прем’єр-міністра про роботу, яку здійснює колектив закладу для лікування й реабілітації поранених воїнів. Зокрема, медики докладають максимум зусиль для збереження кінцівок військових у складних випадках. Також військовослужбовців готують до протезування, підбирають їм протези та вчать ними користуватися. Для воїнів обладнано басейн, зал для занять боротьбою та джіу-джитсу. Значна увага приділяється соціальній реабілітації після поранення.