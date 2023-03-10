Володимир Зеленський і Санна Марін взяли участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом і вшанували пам’ять загиблих українських захисників

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін, яка перебуває в нашій країні з візитом, взяли участь у церемонії прощання з Героєм України, командиром 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, молодшим лейтенантом Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня в бою під Бахмутом.

Церемонія прощання відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Володимир Зеленський і Санна Марін поклали квіти до труни Дмитра Коцюбайла та висловили співчуття його родині.

Глава держави передав матері загиблого військовослужбовця Оксані Коцюбайло відзнаку «Хрест бойових заслуг», якої її сина удостоєно посмертно за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі.

Президент України та Прем’єр-міністр Фінляндії також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого собору. Володимир Зеленський і Санна Марін ушанували пам’ять захисників хвилиною мовчання.