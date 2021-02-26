Володимир Зеленський і Шарль Мішель зустрілися з представниками міжнародних гуманітарних місій на Донбасі

﻿Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель поспілкувалися з представниками міжнародних гуманітарних місій на КПВВ «Щастя».

Володимир Зеленський і Шарль Мішель оглянули мобільний Центр надання адміністративних послуг, подарований у межах Програми розвитку ООН. Мобільний центр дає змогу надавати якісний сервіс людям, які не можуть дістатися до стаціонарних будівель ЦНАПів. Зокрема, це літні мешканці прифронтових населених пунктів.

«Ми отримали його завдяки нашим гуманітарним партнерам. Такі центри можуть їздити та надавати сервіс людям на місцях», – зазначив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Представники Агентства ООН у справах біженців наголосили на важливості соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

А працівники місії Міжнародного комітету Червоного Хреста розповіли про гуманітарні ініціативи щодо захисту літніх людей, які проживають на лінії розмежування.

Представники Danish Demining Group і HALO Trust, які опікуються проблемою розмінування територій, подякували Президенту України за підписання закону про протимінну діяльність. За їхніми словами, цей документ пришвидшить роботи з розмінування та допоможе зменшити кількість жертв від вибухів мін. Представники організацій закликали продовжити впровадження законодавчих норм щодо розмінування територій.

Представники СММ ОБСЄ розповіли Володимиру Зеленському та Шарлю Мішелю про особливості роботи на Донбасі та продемонстрували технічні можливості Місії – спеціальні автомобілі та безпілотники.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель подякували гуманітарним місіям за їхню діяльність на сході України.

«Ми високо цінуємо роботу гуманітарних місій на лінії розмежування. Ви надаєте безцінну допомогу в реалізації наших мирних ініціатив та підтримуєте мирне населення. Саме ваші ініціативи рятують людські життя у складних умовах прифронтового Донбасу», – сказав Президент України.