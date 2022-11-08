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Володимир Зеленський і Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві

8 листопада 2022 року - 18:54

Володимир Зеленський і Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії.

Глава держави подякував Шону Пенну за увагу й підтримку України та її народу з початку цієї війни.

Володимир Зеленський розповів про поточну ситуацію в країні. Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України та збереження уваги світу до трагічних подій, які відбуваються. 

Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну.

Американський митець привіз свою статуетку «Оскар» і передав її Президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Володимир Зеленський і Шон Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Шона Пенна.

Глава держави наголосив, що Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію.

«Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку», – сказав Володимир Зеленський. 

Актор зазначив, що дуже зворушений цією присвятою. За його словами, для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається.

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