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6 квітня 2020 року - 17:27

Володимир Зеленський ініціював створення програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу

Допомогти зберегти малий та середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу – одне з ключових завдань влади. Про це йшлося на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, на якій були присутні представники уряду та банківського сектору.

«Малий та середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати та не має великої фінансової «подушки». А саме бізнес – це робочі місця та податки», – наголосив Глава держави.

На нараді обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців та підтримки наявних завдяки кредитним канікулам та компенсації відсотків за кредитами так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

Президент також зауважив, що нові інструменти мають показати підприємцям, що «білими» бути вигідно.

«Світ змінився. Працювати «в тіні» сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції», – сказала радник керівника Офісу Президента України з банківських питань Вікторія Страхова.

«Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює у різних сферах. Зберегти бізнес зараз – це як дозволити країні дихати й жити в майбутньому», – резюмував Володимир Зеленський.

Учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва.

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