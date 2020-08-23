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Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора
Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора

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Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України
Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48

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Володимир Зеленський ініціював заснування Державних премій імені Бориса Патона та Мирослава Скорика

24 серпня 2020 року - 12:12

Володимир Зеленський ініціював заснування Державних премій імені Бориса Патона та Мирослава Скорика

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо заснування двох Державних премій: у галузі науки – імені Бориса Патона та в галузі мистецтва – імені Мирослава Скорика.

«Сьогодні я направив до уряду відповідні листи щодо заснування двох премій: за вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення – Державної премії імені Бориса Патона та за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва – Державної премії імені Мирослава Скорика», – повідомив він під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Володимир Зеленський наголосив, що загадані особистості були видатними постатями, геніями сучасності, які творили нашу історію та здобували славу для України у світі.

На думку Глави держави, Мирослав Скорик і Борис Патон гідні увічнення їхньої пам’яті шляхом заснування іменних премій.

«Давайте ніколи не забувати. Нам є ким і чим пишатися. У нашої країни багато скарбів, особливо наукових. У нашої країни – багата історія, особливо музична історія незалежності», – наголосив Володимир Зеленський.

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Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48
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