Володимир Зеленський ініціює розгляд питання погашення заборгованості із зарплатні на підприємствах ДК «Укроборонпром»

Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення консультацій за участі членів уряду з метою вирішення питання щодо заборгованості з виплати зарплати на підприємствах Державного концерну «Укроборонпром».

Під час робочої поїздки до Харківської області Володимир Зеленський відвідав підприємства Держконцерну «Укроборонпром» та зустрівся з колективами трьох заводів. Працівники підприємств поскаржилися Главі держави на несвоєчасну виплату заробітної плати. Наразі заборгованість на заводах «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова» та «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» становить близько 235 млн гривень. А загалом станом на 1 листопада 2019 року заборгованість мали 43 підприємства Концерну. Вона сягнула 463 млн гривень.

«Заборгованість із заробітних плат на цих заводах – до чотирьох років. Дуже низька заробітна платня. Наприклад, на авіаційному заводі зарплата 3500 гривень. Як людина може працювати на державу за таких умов?» – сказав Володимир Зеленський під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК «Укроборонпром» у Харкові.

Глава держави зазначив, що взимку на одному з підприємств люди працювали у холодних приміщеннях.

«Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де температура була нуль градусів. Тобто ми погано ставимося до людей, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, Україну, нікуди не виїжджали і щоб працювали підприємства?» – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України закликав генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості із зарплати.

«Прем’єр-міністр має зібрати весь уряд, щоб були всі представники правоохоронних органів. Щоб ми розуміли, хто є замовником, скільки танків. Чому ми робимо продукцію для Таїланду, а для України не робимо? Чому у нас є чудові літаки, чудові конструктори, а ми нічого не виготовляємо й нічого не літає?» – сказав Глава держави.

Зі свого боку Айварас Абромавичус повідомив, що у складі концерну є 137 підприємств, з них 21 – на окупованій території. 70 підприємств є прибутковими, а 46 – збиткові. На підприємствах працюють 68 тисяч осіб, середня зарплата – 12,9 тис. гривень. Найнижча заробітна платня – на Харківському авіаційному заводі.

«Проблеми існують майже на всіх підприємствах. Проблеми глибокі, здебільшого фінансово-управлінського підходу, зокрема через попереднє керівництво країни. Частка компаній «Укроборонпрому» у державному оборонному замовленні постійно зменшується і знизилася фактично до 30%. Водночас приватна частка збільшується… На жаль, більша частина державного оборонного замовлення, яку отримали приватні підприємства, відходила компаніям, пов’язаним з попередніми політиками», – пояснив гендиректор ДК «Укроборонпром».

Айварас Абромавичус запропонував скликати засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому розглянути заходи з фінансового оздоровлення оборонно-промислового комплексу, зокрема поповнення статутного капіталу ДК «Укроборонпром» з подальшою виплатою боргів.

Президент зі свого боку наголосив на пріоритетності погашення заборгованості із заробітної платні. «Погашення заборгованості підприємств – учасників концерну «Укроборонпром» з заробітної плати може бути через поповнення статутного капіталу ДК «Укроборонпром», – резюмував Володимир Зеленський.