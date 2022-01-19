Володимир Зеленський: Конференція в Лугано має ознаменувати перехід до нової філософії підтримки змін в Україні

П’ята Конференція з питань реформ в Україні, запланована на липень 2022 року, має ознаменувати перехід до підтримки системної трансформації нашої країни. Про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до учасників заходу «На шляху до Лугано».

«Пандемія внесла корективи у формат нашої зустрічі. Однак наш спільний інтерес і пріоритети залишаються незмінними. А саме – зробити все, щоб п’ята Конференція з питань реформ в Україні стала спільним успіхом України та Швейцарії. Здійснені за останні роки реформи запустили процес глибокої трансформації України, який ми прагнемо розвивати. Тому дуже важливо, щоб Конференція в Лугано ознаменувала перехід до нової філософії підтримки змін в Україні – підтримки системної трансформації», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив чудову взаємодію зі своїм швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом щодо підготовки Конференції, яка має продемонструвати її учасникам іншу Україну – сучасну, динамічну, стійку країну нових можливостей.

Володимир Зеленський наголосив на унікальній ролі України для Європи та її майбутнього й висловив думку, що події, які, зокрема, сьогодні розгортаються навколо нашої держави, вкотре це засвідчують.

«Всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль та переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі», – зазначив він.

Глава держави акцентував, що Україна вже багато чого досягла на шляху трансформації, зокрема за підтримки західних партнерів, включно зі Швейцарією. Серед іншого, було створено прозорий ринок землі, започатковано надважливий процес деолігархізації, запроваджено систему державних стимулів для великих інвестиційних проектів («інвестняні»), розблоковано реформу судової системи.

«Верховенство права – це не лише запит суспільства на справедливість. Це – критично важлива передумова для успішного ведення бізнесу, залучення інвестицій та реалізації нових ідей», – переконаний Президент.

Володимир Зеленський висловив упевненість, що іноземний бізнес, зокрема швейцарський, який входить до топ-п’ятірки іноземних інвесторів України, добре усвідомлює можливості, які пропонує сьогодні наша країна.

Президент розповів, що невдовзі очікується запуск спеціального правового режиму для IT-індустрії «Дія Сіті», завдяки якому темпи зростання ІТ-сектору в країні можуть подвоїтися.

Крім того, буде продовжено реформу корпоративного управління та активізовано приватизацію державних підприємств, особливу увагу буде приділено розвитку інфраструктури. Також у планах – початок комплексного відновлення систем зрошення на півдні України.

Буде започатковано «Велику термомодернізацію», у межах якої заплановано утеплення тисяч об’єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури. Буде продовжено програму «Велике будівництво» з розбудови якісних доріг європейського зразка.

«Розраховую, що швейцарський бізнес активно долучиться до реалізації проектів, які втілюються в нашій країні. Кожен інвестиційний контракт – це дуже важливий внесок у трансформацію нашої держави, який ми дуже цінуємо. Сподіваюся, що на Конференції в Лугано ми зможемо представити нові історії успіху швейцарських інвестицій в Україні», – резюмував Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс зазначив: «Як господар п’ятої Конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться цього літа в Лугано, Швейцарія може зробити ще більший внесок у стабільність і процвітання Європи. Радий, що ми як давні партнери України маємо можливість підтримати країну на її шляху реформ».