Володимир Зеленський: Кожен регіон України має розуміти свою унікальність та конкурентні переваги

Президенту України Володимиру Зеленському під час його робочої поїздки на Запоріжжя представили план заходів реалізації Стратегії розвитку Запорізької області на період до 2027 року.

«Я часто говорю про те, як гостро нашій Україні необхідна єдність. Адже тільки в ній – наша сила. І мова тут не про гасла. І не тільки про питання історії, мови або релігії. Справжня єдність – це коли кожен громадянин України, з будь-якого регіону, усвідомлює просту аксіому: ми потрібні один одному. Бо один без одного просто не зможемо існувати як успішна країна», – сказав Глава держави під час виступу на презентації плану заходів реалізації стратегії.

За словами Президента, кожен український регіон – як невід'ємна частинка пазла, без якої неможливий повноцінний малюнок сильної та квітучої України.

«Кожен регіон має розуміти свою унікальність та свої конкурентні переваги. Знати, як саме у взаємодії з центральною владою він може втілити ці переваги в життя, бути успішним у великій українській родині. А кожен житель регіону має розуміти – «лише я є творцем успіху і саме від мене залежить, як виглядатимуть моя домівка, моє подвір’я, моя вулиця, моє місто або село, моя область і, звичайно, моя улюблена країна». Саме тому Україна – це ти», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні із Запорізької області розпочинається низка презентацій стратегій розвитку для кожного регіону України. Їх протягом року створювали експерти, громадські діячі, управлінці й територіальні громади.

«Ми маємо все для втілення цих важливих стратегій у реальне життя: маємо команду чесних і професійних людей у кожному регіоні. Кошти й повноваження, які надані громадам у ході децентралізації. Інструменти контролю за владою та витратою бюджетних коштів. Маємо доказ того, що ми здатні будувати», – заявив Володимир Зеленський.

Як приклад Президент назвав Національну програму «Велике будівництво», яку продовжують реалізовувати попри епідемічну ситуацію та світову економічну кризу.

«Ми маємо найголовніше – це ваша віра та важлива підтримка», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Запоріжжя – унікальний, прекрасний регіон, який має сталевий характер.

«Мова й про незламний козацький дух, і про металургійний потенціал цього регіону. Це енергетичне серце нашої країни. Це неймовірна природа – дніпровські кручі та Азовське море. А найважливіше – це земля дуже розумних, сміливих і працьовитих людей», – зауважив Володимир Зеленський.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який презентував Стратегію розвитку регіону до 2027 року, наголосив: Запоріжжя – це індустріальний, енергетичний, історико-культурний центр України та регіон із висококваліфікованими кадрами.

Водночас основними проблемами, які треба вирішувати, віце-прем'єр назвав якість життя, транспортну інфраструктуру та екологічну безпеку.

За його словами, візія розвитку регіону передбачає фокусування на таких пріоритетних напрямках, як виробництво двигунів і запчастин для гвинтокрилів, виготовлення генераторів і трансформаторів, дротів і кабелів, ендопротезів. Також передбачається розвиток логістичних хабів, річкових і морських портів, аеропортів, ІТ-галузі та створення дата-центрів, курортно-рекреаційних територій Азовського узбережжя, історико-туристичної інфраструктури та альтернативної енергетики у степах Приазов’я.

Окремо Михайло Федоров наголосив на необхідності розвитку малого та середнього бізнесу в області. Для цього протягом року в регіоні збудують декілька центрів підтримки підприємництва, де безкоштовно допомагатимуть та консультуватимуть представників бізнесу із Запоріжжя та області.

«Такий пілотний проект ми вже запустили у Харкові. І дуже швидко такий проект буде в Запоріжжі», – заявив він.

Михайло Федоров зазначив, що існує чотири найважливіших перспективних проекти в регіоні: добудова мосту через Дніпро, розвиток історико-культурного комплексу Хортиця, водопостачання в Кирилівці, а також відновлення зрошення та дренажу. Крім того, наступними важливими проектами повинні стати розвиток рекреації в області, зокрема йдеться про Кирилівку та Бердянськ.

«На ці проекти вже є фінансування. Наприклад, для закінчення проекту добудови мосту потрібно 12 мільярдів, ми розуміємо джерела і як це буде фінансуватися. Для розвитку Хортиці необхідно 1,6 мільярда… Для добудови водопостачання в Кирилівці потрібно майже один мільярд, і ми також розуміємо, звідки будемо брати гроші. Щодо зрошення та дренажу в регіоні, цей проект реально збільшить внутрішній ВВП області», – розповів він.

За словами віце-прем'єр-міністра, проекти фінансуватимуться з місцевого та обласного бюджетів, з Державного фонду регіонального розвитку, також будуть приватні інвестиції, кредитні та донорські кошти, створюватимуть проекти публічно-приватного партнерства.

Михайло Федоров також зауважив, що в регіоні будується та реконструюється вісім шкіл, п'ять дитячих садків, дев'ять приймальних відділень та 17 амбулаторій, чотири стадіони і два басейни. Також споруджується автотранспортна магістраль через річку Дніпро, а в Запоріжжі побудували новий аеропорт.

«Коли відбудеться перезавантаження влади, а воно відбудеться дуже скоро, і до нашої команди приєднається ще така одна велика команда, то ми будемо прискорювати цей процес», – зазначив він.

Після презентації Президент України наголосив на необхідності демонструвати суспільству реальні кроки в реалізації Стратегії розвитку.

«Мені здається, все сказано, але замість слів потрібні кроки. Треба створити такі умови, щоб хотілося жити, щоб не виїжджали наші люди. Кожен куточок нашої країни – особливий», – підсумував Володимир Зеленський.