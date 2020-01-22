Володимир Зеленський: Курс на завершення війни лишається незмінним, але маємо рішучість дати відсіч будь-яким проявам агресії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака незаконних збройних формувань на позиції Об’єднаних сил на Луганщині з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі, але Україна має рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії.

«У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію. Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами. Воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору. На жаль, з нашого боку є втрати», – зазначив Президент України.

Він додав, що наразі бій завершено.

За словами Глави держави, ця збройна провокація має на меті зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися невеликими, але невпинними кроками.

«Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України», – підкреслив Володимир Зеленський.