Володимир Зеленський лідирує серед політиків за рівнем довіри населення – дослідження

Президент України Володимир Зеленський утримує лідерство серед українських політиків за рівнем довіри населення. Про це свідчать результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців, проведеного групою «Рейтинг».

Згідно з опитуванням, Главі держави загалом довіряє 41% громадян (цілком довіряють 17% та скоріше довіряють 24% респондентів). Інші політики набрали менший відсоток.

Якби вибори Президента України відбувалися найближчим часом, за Володимира Зеленського віддали б свої голоси 22,5% усіх опитаних та 26,2% з тих, хто має намір голосувати й визначився з вибором. Це найвищий показник серед усіх українських політиків, представлених в опитуванні.

Також, згідно з дослідженням, 52% респондентів очікують, що 2021 рік буде кращим, 27% опитаних вважають, що нічого особливо не зміниться, а 17% очікують погіршення. Не змогли відповісти 4% опитаних. Водночас на запитання «Ви дивитесь у 2021 рік більше з оптимізмом чи з песимізмом?» 74% респондентів відповіли, що з оптимізмом, а 18% – з песимізмом. Не змогли дати відповідь 8%.

Опитування проводилося на території України з 2 по 4 січня 2021 року серед 2500 респондентів віком від 18 років і старших методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами та типом поселення. Помилка репрезентативності – не більше 2%.