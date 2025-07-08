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Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

9 липня 2025 року - 16:58

Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV, яка відбулася в Папському палаці у Кастель-Гандольфо.

Глава держави подякував Його Святості за підтримку та кожну молитву заради миру в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до проведення зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Утім Росія відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні ініціативи. Понтифік підтвердив готовність Ватикану прийняти переговори про мир.

Президент зазначив, що Україна продовжить нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія могла спрацювати.

Глава держави висловив особливу вдячність Папі Римському за підтримку українських дітей, зокрема тих, яких вдалося повернути з російської неволі. Україна цінує гостинність і щирість, із якою українських дітей приймають на реабілітацію та відпочинок в Італії.

Володимир Зеленський і Його Святість обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Глава держави розповів Папі Римському про повагу в українському суспільстві до митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, його вчинків, серед яких – порятунок євреїв у часи Другої світової війни й захист християнської віри. Президент висловив сподівання, що заслуги митрополита Андрея Шептицького отримають належне визнання.

Володимир Зеленський запросив Його Святість здійснити перший апостольський візит до України.

Це була вже друга аудієнція Президента України в Папи Римського Лева ХІV. Першу Володимир Зеленський мав у день інавгураційної меси Понтифіка. Водночас вона стала першою аудієнцією Папи Римського Лева ХІV для глав держав.

 

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