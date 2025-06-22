Володимир Зеленський: Маємо докласти всіх зусиль, щоб російські злочинці, включно з Путіним, постали перед правосуддям у Гаазі

Україна та держави-партнери мають докласти всіх зусиль, щоб кожен російський воєнний злочинець, включно з Володимиром Путіним, постав перед правосуддям за злочин агресії. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед представниками парламентів країн – членів ПАРЄ в Страсбурзі.

Глава держави подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за підтримку України та ухвалення майже 30 резолюцій.

«Ваша чітка політична позиція щодо визнання дій Росії злочином агресії, підтримки справедливого завершення війни та відкидання будь-яких спроб легітимізувати російську окупацію наших українських територій допомогла сформувати політичну реакцію всієї Європи», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що саме Європа створила механізми, які дали змогу притягнути до відповідальності агресорів і міжнародних злочинців. Зокрема, це Нюрнберзький трибунал і Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії.

Президент зауважив, що саме в ПАРЄ вперше пролунав заклик до створення трибуналу щодо злочину російської агресії, і зараз ця ідея здобуває реальну підтримку від країн-партнерів у Європі та за її межами. Глава держави подякував Комітету міністрів Ради Європи, який підтримав рішення про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Тепер ми маємо зробити реальні кроки для того, щоб він запрацював. А для цього потрібна міцна політична й правова співпраця, щоб забезпечити правосуддя для кожного російського воєнного злочинця. Включно з Путіним. І це той шлях, який ми маємо пройти – аж до справжніх звинувачень і справжніх вироків», – наголосив Глава держави.

Президент акцентував, що військова підтримка України, жорсткі санкції проти Росії та тиск на агресора важливі. Але водночас важливе також правосуддя, і воно має працювати.

«Гаага – ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя. Дякую всім, хто сприяє цьому», – зазначив Володимир Зеленський.