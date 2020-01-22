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Володимир Зеленський: Мешканці окупованих територій та переміщені особи мають бути долучені до обговорення свого майбутнього у складі єдиної України

15 лютого 2020 року - 13:48

Володимир Зеленський: Мешканці окупованих територій та переміщені особи мають бути долучені до обговорення свого майбутнього у складі єдиної України

Україна ініціює створення громадської діалогової платформи «Мир Донбасу», до якої мають бути залучені як мешканці тимчасово окупованих територій, так і ті, хто був змушений покинути свій дім через бойові дії, повідомив Президент Володимир Зеленський.

У своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки Глава держави наголосив, що українська влада готова до діалогу з мирним населенням окупованих територій. Проте не може бути мови про діалог з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення.

«Я багато разів спілкувався зі звичайними людьми з тимчасово окупованих територій. Та об’єктивно голос Донбасу – це не тільки їхня думка. Це ще як мінімум півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути свій рідний дім. Саме тому ми ініціювали створення громадської діалогової платформи «Мир Донбасу», до якої вони мають бути залучені», – сказав Президент. 

За його словами, учасники цієї платформи мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України.

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