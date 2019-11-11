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Володимир Зеленський: Ми вдячні нашим естонським партнерам за допомогу та готовність ділитися успішним досвідом реформ

26 листопада 2019 року - 14:30

Володимир Зеленський: Ми вдячні нашим естонським партнерам за допомогу та готовність ділитися успішним досвідом реформ

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість підтримки України з боку Естонської Республіки і висловив подяку естонським партнерам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ.

«Для України дуже важливою є гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна з розрахунку на душу населення є світовим лідером. Ми вдячні за реабілітацію 182 українських військових у медичних закладах Естонії. Це дуже цінна підтримка», – сказав Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ у Таллінні.

Окремо Глава держави відзначив практичну допомогу з боку Естонії у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО. «Вдячні нашим естонським партнерам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ, які покращуватимуть Україну», – підкреслив він.

Президент повідомив, що на зустрічі з Керсті Кальюлайд також обговорив взаємодію двох країн у сфері діджиталізації та кібербезпеки, де Естонія є визнаним лідером. Він висловив сподівання, що українсько-естонський Цифровий форум, який президенти відвідають 26 листопада, дасть конкретні практичні здобутки.

Зі свого боку Керсті Кальюлайд зазначила, що Естонія надає підтримку у підвищенні адміністративної спроможності антикорупційних установ України, впровадженні електронного урядування, у сфері кібербезпеки, а також співпрацює з Україною в оборонній галузі.

«Всім цим ми допомагаємо Україні просуватися на шляху реформ. Передумовою цього є успішна боротьба з корупцією. І мені дуже приємно, що і для уряду, і для Президента України боротьба з корупцією є одним із найголовніших пріоритетів», – заявила Керсті Кальюлайд.

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Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки

26 листопада 2019 року - 12:35
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