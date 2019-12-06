Володимир Зеленський: Ми займаємося питанням звільнення українців, затриманих у Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість звільнення всіх українських громадян, які були затримані, зокрема, в окупованому Криму.

«Ми розуміємо, що ще багато наших людей на території Російської Федерації, і багато перевезених з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємось», – сказав Володимир Зеленський після зустрічі звільнених з незаконного утримання 76 українців у аеропорту «Бориспіль».

Він підкреслив, що для України важливо повернути всіх громадян, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу та в Росії, і це є пріоритетом.