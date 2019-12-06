Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент про передачу «беркутівців»: Ми не можемо повернути мертвих, але могли повернути живих

29 грудня 2019 року - 23:53

Володимир Зеленський: Ми займаємося питанням звільнення українців, затриманих у Криму

29 грудня 2019 року - 23:13

Глава держави про найбільше в історії України звільнення утримуваних осіб: Це – велика перемога

29 грудня 2019 року - 23:09

Українці, які були звільнені та повернулися на підконтрольну Україні територію 29 грудня

29 грудня 2019 року - 17:53

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію, 29 грудня 2019 року
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію, 29 грудня 2019 року

29 грудня 2019 року - 19:57

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський: Ми займаємося питанням звільнення українців, затриманих у Криму

29 грудня 2019 року - 23:13

Володимир Зеленський: Ми займаємося питанням звільнення українців, затриманих у Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість звільнення всіх українських громадян, які були затримані, зокрема, в окупованому Криму.

«Ми розуміємо, що ще багато наших людей на території Російської Федерації, і багато перевезених з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємось», – сказав Володимир Зеленський після зустрічі звільнених з незаконного утримання 76 українців у аеропорту «Бориспіль».

Він підкреслив, що для України важливо повернути всіх громадян, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу та в Росії, і це є пріоритетом.

ф

Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію, 29 грудня 2019 року

29 грудня 2019 року - 19:57
Версія для друку