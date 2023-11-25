Володимир Зеленський на другому міжнародному саміті Grain from Ukraine: Ніколи більше голод не повинен стати зброєю проти свободи людей

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у другому міжнародному саміті ініціативи Grain from Ukraine, який відбувся 25 листопада в Києві.

Мета заходу – зміцнення ролі України як гаранта продовольчої безпеки, консолідація зусиль для забезпечення глобальної продовольчої безпеки та розвитку альтернативних логістичних шляхів експорту сільськогосподарської продукції з нашої країни.

Відкриваючи саміт, Глава держави зазначив, що сьогодні вночі, напередодні Дня пам'яті жертв голодоморів, Росія випустила по території України понад 70 ударних БпЛА «Шахед».

«Саме сьогодні, перед цим днем пам’яті, такий терористичний удар означає, що Путін пишається, що наслідує найбільших убивць ХХ століття. Якби він міг влаштувати Україні ще один Голодомор, він би це зробив», – сказав Президент.

На переконання Володимира Зеленського, Росія й далі намагатиметься використовувати дефіцит продовольства й перетворювати голод на зброю. Він нагадав, що у перший же день повномасштабної війни російський флот заблокував українські морські порти та продовольчий експорт з України, який має критичне значення для світу.

«Десятки країн і сотні мільйонів людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії залежать від того, чи стабільний ринок продовольства», – зазначив Глава держави.

Водночас він наголосив, що сьогоднішній саміт – це ще один доказ того, що Україна не втратить своєї сили, свободи й зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програвати.

«Я пишаюся всіма українцями й українками, які змогли повернути безпеку в Чорне море, щоб українські порти знову працювали заради глобальної продовольчої безпеки та заради нашого експорту. Я вдячний усім лідерам і країнам, які тут присутні і які допомагають нам по всьому світу протистояти російському терору й захищати життя», – сказав Президент.

За його словами, українська гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine, яка об’єднала вже майже 40 країн і міжнародних організацій, допомагає тим державам, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.

«Ми допомагаємо попри постійний російський терор, постійне російське намагання зірвати наш продовольчий експорт. Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія… Вони вже отримали понад 170 тисяч тонн продовольства завдяки нашій спільній гуманітарній ініціативі. Це порятунок для мільйонів життів», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також повідомив, що готується до відправлення чергове судно, яке перевезе в порт Нігерії зерновий вантаж, що допоможе майже 400 тисячам людей.

«Я впевнений, що цей наш саміт – уже другий саміт «Зерно з України» – зробить відповідну гуманітарну роботу ще більш сталою та змістовною», – сказав він.

Президент акцентував, що український народ, який свого часу пережив страшний штучний, організований ворогом голод, особливо сприймає загрозу голоду для будь-якого іншого народу.

«Ніколи більше голод не повинен стати зброєю проти свободи людей. І кожен, хто намагається саме так використовувати голод, кожен, чий терор служить хаосу на продовольчому ринку, повинен відповідати за це перед усім світом. Росія повинна відповідати. Я впевнений, що так і буде», – резюмував Володимир Зеленський.

У роботі другого саміту Grain from Ukraine особисто взяли участь Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Швейцарії Ален Берсе, Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

У відеоформаті до учасників заходу звернулися: Президент Республіки Польща Анджей Дуда, Президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі, Президент Естонії Алар Каріс. Також прозвучали відеозвернення Голови Ради Міністрів Італійської Республіки Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Прем’єр-міністра Королівства Бельгія Александра Де Кроо та інші.

Учасники саміту обговорили співпрацю в питанні зберігання зерна та транспортування сільськогосподарської продукції до країн-отримувачів. Також ішлося про активізацію залучення міжнародних партнерів до ініціативи «Зерно з України», розширення переліку країн – отримувачів продовольчої допомоги.

Крім того, порушувалося питання координації з метою посилення тиску на РФ для припинення продовольчої блокади з її боку.

За результатами другого міжнародного саміту Grain from Ukraine було ухвалено Спільну заяву, яку підтримали 23 країни.