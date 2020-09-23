Володимир Зеленський на Рівненщині: Очікуємо від РНБО рішення щодо питань екологічної безпеки, зокрема забезпечення громадян питною водою

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) має ухвалити рішення щодо питань екологічної безпеки країни, передбачивши, зокрема, забезпечення громадян питною водою в необхідних обсягах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час участі в нараді щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу в межах робочої поїздки до Рівненської області.

«Проблеми водних екосистем характерні для всієї України, і для Рівненщини також. Актуальність цього питання посилюється в умовах глобальних природно-кліматичних змін, які вже відбуваються та значною мірою впливають і на людське життя, і на світову економіку», – сказав Глава держави на початку зустрічі.

Президент зауважив, що в попередні роки питанню збереження та розвитку водних ресурсів переважно не приділяли уваги.

«Водночас водні ресурси – це одне з природних багатств України, і сьогодні я б назвав це найголовнішим світовим дефіцитом», – сказав Володимир Зеленський.

Він акцентував увагу на необхідності підтримки сталого гідробалансу, що має безпосередній вплив на ведення сільського та рибного господарства в Україні, технологічні процеси в промисловості та якість питного водопостачання для населення.

«Ми з вами бачили, що цього року в багатьох областях України сталася посуха: на Херсонщині, Миколаївщині, на Одещині, особливо в бессарабському напрямку, дійсно складні умови», – нагадав Президент.

За його словами, зараз напрацьовується допомога фермерам, що постраждали від посухи, за різними напрямками: кредитні програми, страхування врожаїв тощо.

«Питання збереження та відновлення раціонального використання водних ресурсів потребує розгляду на високому рівні. Ми очікуємо від Ради національної безпеки і оборони рішення щодо питань екологічної безпеки України, одним з питань якої є посилення гарантованого Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах», – повідомив Глава держави.

Він відзначив, що у проекті держбюджету на наступний рік передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні, насамперед на півдні. Президент додав, що це можливо зробити також за рахунок державних гарантій.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо не лише окреслювати проблеми, а й пропонувати конструктивні рішення.

Під час обговорення на нараді стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу на прикладі Рівненщини голова Рівненської ОДА Віталій Коваль зазначив, що в регіоні існує низка проблем, пов'язаних із порушенням екосистеми. Це і зникнення води у колодязях в окремих районах області, і перевищення у 25 разів норми шкідливих речовин у річці Усті в межах Рівного.

«У цих проблематичних зонах є причинно-наслідковий зв'язок. Це – порушення тих сталих і правильних побудованих меліоративних систем, і ставлення взагалі до екосистеми», – сказав він.

Голова Державного агентства водних ресурсів Валентин Шліхта розповів також про проблему скиду на території області неочищених та неконтрольованих вод.

За його словами, низка проблем, про які йшлося на нараді, пов'язані з питанням власності водогосподарських об'єктів меліоративних систем. Вирішити його має законопроект про організації водокористувачів.

«Сьогодні вже підготовлений закон про ОВК – організації водокористувачів, який міністр екології особисто ставить завдання ухвалити на цій сесії Верховної Ради та запустити в дію до наступного зрошувального сезону. Депутати вже знають про це. Якість підготовки законопроекту – висока», – заявив Валентин Шліхта.

Зі свого боку Глава держави підтримав таку законодавчу ініціативу та закликав якомога швидше направити проект закону до парламенту.

За результатами зустрічі Президент України доручить уряду до початку 2021 року опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази щодо передачі на довгострокове зберігання, використання, утримання та відновлення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам, які ведуть господарську діяльність на меліорованих землях.

Також до 1 січня 2021 року Кабмін має розробити концепцію щодо охорони та відновлення малих і середніх річок України.

Державна екологічна інспекція України повинна до кінця року посилити контроль за водоспоживанням і водовідведенням, а також дотриманням показників якості вод та режимом обмеженої господарської діяльності в межах водоохоронних зон, прибережних захисних смуг.

Також уряд має на постійній основі залучати науковців Національного університету водного господарства та природокористування до програм використання й охорони вод, відтворення водних ресурсів, моніторингу та відродження річок і водойм, забезпечення населення якісною питною водою, розвитку водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами, меліорації земель, експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.

Крім того, до 2021 року уряд має організувати роботу з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» від 23 липня 2015 року, врегулювати питання сплати податку на додану вартість, надання державних фінансових гарантій за субкредитними угодами та опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази стосовно передачі на довгострокове зберігання, використання, утримання та відновлення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам (землевласникам), які здійснюють ведення господарської діяльності на меліорованих землях.