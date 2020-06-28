Володимир Зеленський на Запоріжжі ознайомився з реконструкцією міжнародної траси М-18 Харків – Ялта в межах програми «Велике будівництво»

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ремонтних робіт на автомобільному шляху міжнародного значення М-18 Харків – Ялта, що здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков поінформував Президента про роботи, які здійснюються на ділянці в Запорізькій області.

Він зазначив, що автодорога М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта забезпечує транзитний рух вантажних та легкових автомобілів із сусідніх областей та пролягає через міста Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, які не мають обхідних доріг.

Планується відремонтувати 122,9 км шляху. Роботи вже розпочаті на 88,7 км, зокрема капітальний ремонт триває на 10,3 км, незабаром розпочнеться ще на 7,6 км. Поточний середній ремонт здійснюється на 78,4 км, ще на 26,9 км роботи стартують невдовзі.

Також на цій дорозі запланований капітальний ремонт мосту протяжністю 60,34 м через р. Великий Утлюг. Нині там розпочато забивання паль. Відремонтувати переправу планують до кінця року.

Володимиру Зеленському розповіли, що з кінця 2019-го й за 2020 рік всього на Запоріжжі збудують понад 500 км доріг.

Очільник Укравтодору нагадав, що більшість основних автошляхів на території Запорізької області будуть відремонтовані до кінця року. Так, ще у 2019-му дорожники ввели в експлуатацію трасу Запоріжжя – Маріуполь. Серед основних проектів 2020 року – дороги М-18 у напрямку з Дніпра до Мелітополя та Н-30 Василівка – Бердянськ, яка є однією з головних транспортних артерій Запоріжжя та основним туристичним маршрутом до курортів.

«Це дійсно прекрасний результат. Запоріжжя показує один з найкращих результатів в Україні. Дякуємо за все це всім службам», – зазначив Президент під час спілкування з представниками ЗМІ в Запорізькій області.

Наступного року планується ремонт ще однієї міжнародної траси – М-14. Після оновлення Н-23 на ділянці Запоріжжя – Кривий Ріг Укравтодор почне активніше реставрувати дороги територіального значення. Перший такий автошлях – Т-0401, який з’єднує два райцентри, цьогоріч уже оновлюється.

«Якщо подивитися на статистику, ніколи стільки доріг за всю історію незалежності України в Запорізькій області не робили. Це не віртуальні якісь кілометри, а ось вони – покладені вже з верхніми шарами асфальтобетону, майже 150 км лише в цьому році. А сезон тільки на піку. Думаю, що ми довели, що на дорогах державного значення ми це можемо робити. Гадаю, після виборів ми доведемо, що на місцевих дорогах результат буде такий самий», – заявив Олександр Кубраков.