Володимир Зеленський на запрошення Еммануеля Макрона здійснить візит до Франції

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення від свого французького колеги Еммануеля Макрона здійснити найближчим часом візит до Парижа. Про це стало відомо після зустрічі Глави держави з Міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Івом Ле Дріаном, яка відбулася 31 травня у Києві.

Президент України подякував Франції за послідовну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої країни.

Володимир Зеленський також заявив, що солідарність Франції з Україною як партнера в Нормандському форматі та в різних міжнародних групах і організаціях вкрай необхідна для збереження безпеки та відстоювання норм і принципів міжнародного права на континенті.

Крім цього, учасники зустрічі приділили значну увагу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу й зміцненню співпраці між Україною та Францією, зокрема у торговельно-економічній сфері.

Глава держави відзначив багато цікавих спільних проектів, які реалізуються в Україні, зокрема, спрямованих на соціально-економічне відновлення східних областей держави (наприклад, оновлення системи водопостачання в Маріуполі).