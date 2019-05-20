Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський на запрошення Еммануеля Макрона здійснить візит до Франції

31 травня 2019 року - 20:38

Президент пропонує Парламенту законодавчо закріпити створення спецдільниць для голосування в місцях тимчасової дислокації військових частин

31 травня 2019 року - 20:21

Ціна питання дуже велика – безпека й добробут наших людей – Президент під час наради з питань енергобезпеки

31 травня 2019 року - 16:52

Україна продовжує рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом – Володимир Зеленський

31 травня 2019 року - 15:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Нарада за участю членів РНБО, присвячена енергетичній безпеці
Нарада за участю членів РНБО, присвячена енергетичній безпеці

31 травня 2019 року - 16:57

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський на запрошення Еммануеля Макрона здійснить візит до Франції

31 травня 2019 року - 20:38

Володимир Зеленський на запрошення Еммануеля Макрона здійснить візит до Франції

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення від свого французького колеги Еммануеля Макрона здійснити найближчим часом візит до Парижа. Про це стало відомо після зустрічі Глави держави з Міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Івом Ле Дріаном, яка відбулася 31 травня у Києві.

Президент України подякував Франції за послідовну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої країни.

Володимир Зеленський також заявив, що солідарність Франції з Україною як партнера в Нормандському форматі та в різних міжнародних групах і організаціях вкрай необхідна для збереження безпеки та відстоювання норм і принципів міжнародного права на континенті.

Крім цього, учасники зустрічі приділили значну увагу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу й зміцненню співпраці між Україною та Францією, зокрема у торговельно-економічній сфері.

Глава держави відзначив багато цікавих спільних проектів, які реалізуються в Україні, зокрема, спрямованих на соціально-економічне відновлення східних областей держави (наприклад, оновлення системи водопостачання в Маріуполі).

 

Версія для друку