Володимир Зеленський нагородив 12-річну Тетяну Тулайдан, яка врятувала чотирьох дітей від повені на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю «За врятоване життя». Відповідний указ № 299/2021 Глава держави підписав 21 липня.

12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині. Дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.