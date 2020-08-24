Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

24 серпня 2020 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент розпочав робочу поїздку на Полтавщину

1 вересня 2020 року - 11:41

Володимир Зеленський нагородив трьох підлітків, які врятували жінку, що тонула на Вінниччині

1 вересня 2020 року - 11:24

Наша країна стане успішною, коли успішним буде кожен регіон – Президент

31 серпня 2020 року - 19:43

Багато зроблено, але розслаблятися зарано – Президент про роботу Верховної Ради

31 серпня 2020 року - 18:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом України Володимиром Зеленським державних нагород та присвоєння військових та спеціальних звань
Вручення Президентом України Володимиром Зеленським державних нагород та присвоєння військових та спеціальних звань

31 серпня 2020 року - 15:18

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський нагородив трьох підлітків, які врятували жінку, що тонула на Вінниччині

1 вересня 2020 року - 11:24

Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю «За врятоване життя» трьох мешканців села Станіславчик Жмеринського району Вінницької області, які врятували жінку, що тонула.

Відповідний указ № 368/2020 Глава держави підписав 1 вересня 2020 року.

Згідно з документом, за мужність і самовіддані дії, виявлені у врятуванні життя людини, нагороджено учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Богдана Войтовича, учня Станіславчицької загальноосвітньої школи І-ІІ-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області Дмитра Дячука та студента Хмельницького національного університету Олександра Кириченка.

Третього липня підлітки сміливо та самовіддано врятували жінку, яка тонула у місцевому ставку в селі Станіславчик.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №368/2020

Про нагородження медаллю "За врятоване життя"
Версія для друку