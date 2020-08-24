Володимир Зеленський нагородив трьох підлітків, які врятували жінку, що тонула на Вінниччині

Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю «За врятоване життя» трьох мешканців села Станіславчик Жмеринського району Вінницької області, які врятували жінку, що тонула.

Відповідний указ № 368/2020 Глава держави підписав 1 вересня 2020 року.

Згідно з документом, за мужність і самовіддані дії, виявлені у врятуванні життя людини, нагороджено учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Богдана Войтовича, учня Станіславчицької загальноосвітньої школи І-ІІ-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області Дмитра Дячука та студента Хмельницького національного університету Олександра Кириченка.

Третього липня підлітки сміливо та самовіддано врятували жінку, яка тонула у місцевому ставку в селі Станіславчик.