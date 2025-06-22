Володимир Зеленський: Наш потенціал у сфері оборонного виробництва вже перевищив 35 млрд дол. США

На Форумі оборонних індустрій у Гаазі Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до активнішої участі у спільному оборонному виробництві, підтримці України в боротьбі проти російської агресії та зміцненні європейської безпеки.

Глава держави наголосив, що потенціал України у сфері оборонного виробництва вже перевищив 35 млрд дол. США. Це майже тисяча найменувань продукції: від артилерії та традиційної бронетехніки до сучасних дронів усіх типів і ракет. Утім близько 40 % цього потенціалу не має належного фінансування. Як приклад Президент навів здатність України виробляти понад 8 млн дронів різних типів за умови наявності відповідних коштів.

«Водночас Росія використовує для оборони не лише свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв’язки в інших країнах. Саме тому наша об’єднана солідарність – найкраща відповідь на воєнну мережу Росії», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна відкрита до різних форматів співпраці в оборонній галузі, зокрема готова передавати свої досвід та напрацювання тим країнам, які найбільше допомагають.

Крім того, він закликав європейські держави збільшити оборонні видатки, адже цілі Володимира Путіна виходять за межі України – Росія планує нові військові операції на території країн НАТО.

«Ми вважаємо, що 5 % ВВП – це правильний рівень. Об’єднана Європа здатна створити таку оборонну спроможність, яка знищить російську ілюзію, що війна з Європою може принести їй щось», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також звернувся до партнерів із проханням переконатися в тому, що їхні країни та компанії ніяк не допомагають Росії та її спільникам. За його словами, сьогодні немає жодної значної російської зброї, яка б вироблялася без компонентів, обладнання або матеріалів з інших країн.

«Це має припинитися. Такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті, у більшості їхніх дронів і в бойових машинах. І це не тільки Китай – також Тайвань. Деякі з цих деталей надходять із європейських країн та зі Сполучених Штатів. Кожен компонент або верстат, який постачається в оборонний сектор Росії, допомагає затягнути війну та є злочином проти миру», – підсумував Президент.