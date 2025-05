Володимир Зеленський: Наше спільне завдання – змусити Москву зупинитися

Україна готова швидко й конструктивно рухатися до миру. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні лідерів країн коаліції охочих Coalition of the Willing: Supporting Ukraine – Securing Our Future, яке відбулося в Києві.

Участь у зустрічі країн коаліції охочих взяли: Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск; в онлайн-форматі приєдналися президенти Фінляндії, Литви, Європейської ради, Європейської комісії, в. о. Президента Румунії, прем'єр-міністри Бельгії, Болгарії, Данії, Естонії, Греції, Італії, Канади, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Словенії, Чехії, Швеції, а також Генеральний секретар НАТО, заступники премʼєр-міністрів Австралії та Хорватії, міністри закордонних справ Ісландії, Іспанії, Португалії й Туреччини.

Президент України подякував усім учасникам коаліції охочих за те, що вони стоять разом із нашою країною. Володимир Зеленський зазначив, що фокус сьогоднішньої зустрічі – 30-денне безумовне припинення вогню, підкріплене санкційним тиском, посилення української ППО та збільшення оборонної допомоги Україні, включно з інвестиціями в українську оборонну промисловість, зміцнення спроможностей Сил безпеки й оборони України, військовий контингент та єдність зі Сполученими Штатами Америки.

«Україна готова швидко й конструктивно рухатися до миру. Ми приймаємо американську пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню. Насправді ми й самі це пропонуємо. Росія ж наразі відкидає навіть припинення вогню. А якщо вони відмовляються від чогось такого елементарного, це означає, що вони взагалі не хочуть закінчувати війну», – наголосив Володимир Зеленський.

Кір Стармер акцентував, що пропозиція щодо 30-денного повного, безумовного припинення вогню надзвичайно чітка.

«Ми відкидаємо нав'язування умов, і ми повинні чітко про це заявити. Росія й Путін мають сісти за стіл переговорів щодо 30-денного безумовного припинення вогню, і мають бути чіткі санкції, якщо цього не станеться. Ми в цьому єдині», – сказав Прем’єр-міністр Великої Британії.

Емманюель Макрон зазначив, що припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі.

«Нам потрібен чіткий механізм ідентифікації потенційних порушень із жорсткими санкціями. І ми рішуче відкидаємо можливість будь-яких поступок, які можуть вплинути на результат», – зауважив Президент Франції.

Фрідріх Мерц наголосив, що Україна може розраховувати на Німеччину як партнера й на продовження фінансової допомоги на шляху до досягнення миру.

«Абсолютно необхідно, щоб ми зберегли залученість США. Україна – не проблема. Вона надзвичайно конструктивна. Справа в Росії, яка не зрушить із місця, якщо ми не посилимо тиск. Тиск на Росію означає посилення України. Нам доведеться робити це ще довго, якщо війна триватиме», – сказав Федеральний канцлер Німеччини.

Дональд Туск наголосив, що українці борються не лише за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність, а й за всю Європу.

«Ми також тут, щоб пообіцяти вам і нашим людям, що ми не будемо наївними. Ми не матимемо жодних ілюзій щодо Путіна й Росії. Це означає, що ми будемо дуже жорсткими та чіткими. Безумовне припинення вогню означає безумовне. І нічого більше», – підсумував Прем’єр-міністр Польщі.