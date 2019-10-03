Володимир Зеленський: Не сумніваюсь у проведенні зустрічі в Нормандському форматі, якщо всі сторони цього прагнуть

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що третьою й останньою умовою для проведення зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні є розведення сил і засобів у населеному пункті Петрівське на Донбасі. Воно заплановане на 4 листопада – за умови дотримання на цій ділянці режиму припинення вогню протягом тижня.

«Якщо все буде безпечно впродовж тижня, то 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському. Тому я не маю жодних сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в Нормандському форматі. Тому що головний результат – домовленості про припинення війни», – підкреслив Президент України під час спілкування зі ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО у Києві.

Глава держави нагадав, що було три умови для проведення зустрічі «Нормандської четвірки»: підтвердження тексту так званої формули Штайнмаєра, розведення військ у Золотому та розведення у Петрівському.

«Коли ми кажемо «Золоте», ми повинні розуміти, що це – Катеринівка. Є п'ять ділянок у Золотому. Чотири з них контролює українська влада, українські військові. Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці», – зазначив він.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку Альянсом прагнень України до встановлення миру.

«Ми ще раз вітаємо лідерські позиції Президента Зеленського, який проводить відповідну роботу, переговори для того, щоб покласти край бойовим діям на сході України. Для мене дуже велика честь зустрітися з Президентом. Коли я чую його виступи, мене це завжди надихає. Це ще раз свідчить про те, що у нас справжнє партнерство, співпраця між Україною й НАТО», – сказав він.