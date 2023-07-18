Володимир Зеленський: Необхідно посилювати захист українських міст і портів за допомогою нових сучасних систем ППО

Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони для захисту своїх міст, у яких розташована стратегічно важлива інфраструктура, зокрема й та, що забезпечує експорт аграрної продукції на світовий ринок. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві.

Глава держави зауважив, що сьогодні Росія атакує ракетами й дронами українські порти та іншу інфраструктуру.

Як наголосив Президент, потрібно забезпечити повітряний захист усіх українських міст, насамперед тих, які забезпечують військових, через які проходять головні логістичні коридори, у яких зосереджена стратегічна інфраструктура, ядерні об’єкти.

Володимир Зеленський переконаний, що захист портової інфраструктури України здатні забезпечити такі системи, як SAMP-T і Patriot. Їх можуть надати відповідні держави.

«Я домовлявся з Еммануелем Макроном і Джорджею Мелоні, є системи SAMP-T. Вони чудово працюють. Якби в нас були додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не лише портову. Або це системи Patriot», – розповів він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Глава держави повідомив, що після виходу Росії з угоди щодо функціонування Чорноморської зернової ініціативи, яку вона раніше уклала з ООН і Туреччиною, Україна почала працювати на різних рівнях щодо продовження дії «зернового коридору».

Володимир Зеленський зазначив, що планує обговорити питання функціонування «зернового коридору» з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.