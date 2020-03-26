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Володимир Зеленський: Ніхто не хоче дефолту України, ми розраховуємо продовжити співпрацю з МВФ

27 березня 2020 року - 22:41

Україна розраховує розширити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку, наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Що стосується Міжнародного валютного фонду, зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до восьми мільярдів доларів. Разом зі Світовим банком, з ЄБРР можемо одержати щонайменше 10 мільярдів доларів США», – сказав Глава держави в коментарі журналістам після засідання фракції «Слуга Народу».

Володимир Зеленський сподівається, що Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримає законопроекти про банки та про ринок землі, на яких наполягає МВФ.

«Я налаштований, щоб Верховна Рада зібралася в понеділок, і всі ці питання пройшли. Для нас дуже важливо – ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують наші депутати, й цього не станеться. Буде підтримка міжнародних інституцій, Міжнародного валютного фонду», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що в разі продовження співпраці з МВФ Україна протягом півмісяця отримає перший «швидкий транш» у розмірі до двох мільярдів доларів, і ці кошти одразу надійдуть до державного бюджету.

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