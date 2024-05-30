Володимир Зеленський обговорив із делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників США подальшу підтримку України

У Сінгапурі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США на чолі з його головою, членом Республіканської партії Майком Макколом.

На зустрічі також були присутні співголова Комітету із закордонних справ Палати представників від Демократичної партії Грегорі Мікс, члени комітету Йонг Кім і Джо Вілсон (Республіканська партія) та Джо Кортні (Демократична партія).

Глава держави подякував конгресменам за адвокацію рішення Конгресу, яке було критично важливим для стійкості захисників України в протистоянні з російськими окупантами.

«Ми хочемо подякувати Сполученим Штатам Америки, Конгресу, обом партіям за важливі рішення, які були ухвалені. Це дійсно дуже важливий пакет підтримки. Вона допоможе посилити нашу армію на полі бою», – сказав він.

Володимир Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій. Вони обговорили ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні ППО додатковими системами та ракетами до них.

Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території Росії в прикордонних із Харківською областю районах.

Президент також обговорив із конгресменами подальше посилення санкційного тиску на РФ. Він відзначив роль Конгресу у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських суверенних активів для нагальних потреб України.