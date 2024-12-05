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Просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо, потрібні дієві гарантії – звернення Президента
Просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо, потрібні дієві гарантії – звернення Президента

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Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні продовження військової підтримки

6 грудня 2024 року - 14:57

Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні продовження військової підтримки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави розповів про ситуацію на полі бою. Лідери обговорили продовження військової підтримки України та прискорення передачі десятого пакета допомоги від Італії.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав, щоб обговорити безпекову ситуацію в регіоні та збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України.

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