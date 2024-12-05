Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні продовження військової підтримки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави розповів про ситуацію на полі бою. Лідери обговорили продовження військової підтримки України та прискорення передачі десятого пакета допомоги від Італії.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав, щоб обговорити безпекову ситуацію в регіоні та збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України.