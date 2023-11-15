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Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні спільні зусилля під час головування Італії в G7 наступного року 

15 листопада 2023 року - 15:15

Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні спільні зусилля під час головування Італії в G7 наступного року 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. 

Глава держави подякував очільниці італійського уряду за принципову та всебічну підтримку з боку Італії та її особисте лідерство. 

Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що італійське головування в «Групі семи» наступного року принесе ще більше вагомих результатів. Президент України та Прем'єр-міністр Італії скоординували майбутні спільні зусилля в контексті головування Італійської Республіки в G7 і домовилися розпочати роботу над двосторонніми безпековими гарантіями в межах вільнюської Спільної декларації «Великої сімки».

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні також обговорили подальшу безпекову співпрацю, зокрема реалізацію 8-го пакета оборонної підтримки. 

Глава Української держави наголосив на необхідності прискорення ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС щодо Росії.

«Маємо й надалі посилювати тиск на агресора. Важливо максимально прискорити підготовку нового пакета санкцій, особливо в секторах, які є найбільш чутливими для російської економіки. Важливо також продовжити роботу над механізмом використання доходів від заморожених активів РФ», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував Італії за підтримку Формули миру, зокрема за участь італійського представника в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті, й запросив Джорджу Мелоні взяти участь у другому саміті програми Grain from Ukraine. 

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