Володимир Зеленський обговорив із головами територіальних громад Сумщини проблемні питання прифронтових територій

На Сумщині Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головами територіальних громад регіону, на якій обговорили проблемні для прифронтових територій питання.

«Ми були сьогодні в прикордонні Сумщини, у бригадах. Нагородили хлопців, подякували їм за захист нашої країни, обговорили проблемні питання. Будемо дуже швидко їх вирішувати», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі з головами громад, зокрема, ішлося про можливість дати право релокованим підприємствам самостійно обирати, у якій місцевій громаді сплачувати податки. За словами представників територіальних громад, це дасть змогу спрямувати частину податків у ту громаду, де бізнес працював до релокації. Президент зауважив, що це питання потрібно опрацювати та знайти баланс. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба презентував концепцію програми підтримки прифронтових громад, яка міститиме і цей компонент.

«Ми запропонуємо в програмі підтримки прифронтових регіонів, яка розрахована на десять років, декілька інструментів, яким чином нам це збалансувати», – додав Олексій Кулеба.

Також обговорили збільшення відсотка заброньованих від мобілізації працівників підприємств у прифронтових регіонах та організацію диференційованого оповіщення людей про повітряну тривогу в Сумській області, яке сьогодні почали тестувати.

Крім того, ішлося про пільгові умови вступу до закладів вищої та середньої спеціальної освіти абітурієнтів, які проживають у прифронтових громадах. Президент зазначив, що це питання опрацюють із міністром освіти.

Окрема увага – безкоштовному харчуванню для школярів. За словами Володимира Зеленського, цим завданням уже займаються Прем’єр-міністр і міністр освіти. Найближчим часом вони мають напрацювати рішення, які дадуть змогу залучити додаткове фінансування.

«Школа дуже важлива, діти дуже важливі. Дітям і так складно, навчання онлайн. Важливе питання, зробимо все можливе», – наголосив Глава держави.