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Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте майбутні безпекові гарантії для України та роль Нідерландів у коаліції винищувачів

8 серпня 2023 року - 15:30

Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте майбутні безпекові гарантії для України та роль Нідерландів у коаліції винищувачів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Глава держави подякував співрозмовнику за приєднання його країни до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі лідерами «Великої сімки», до якої згодом приєдналося ще 12 країн, зокрема й Нідерланди.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили майбутні безпекові гарантії для України в межах Спільної декларації, в основі яких має бути ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів.

Президент України також розповів співрозмовникові про ситуацію на фронті, поінформував про актуальні оборонні потреби українського війська, зокрема в артилерії, бронетехніці та системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи. 

Сторони обмінялися позитивними оцінками зустрічі дипломатичних радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки щодо підготовки Глобального саміту миру. 

Володимир Зеленський запросив Марка Рютте взяти участь у саміті Кримської платформи.

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