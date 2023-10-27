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Хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато українська мова, всі наші люди пройшли, щоб Україна завжди була вільною – звернення Президента Володимира Зеленського
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Володимир Зеленський обговорив із Метте Фредеріксен довготривалу підтримку України та реалізацію Формули миру

26 жовтня 2023 року - 14:58

Володимир Зеленський обговорив із Метте Фредеріксен довготривалу підтримку України та реалізацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністеркою Королівства Данія Метте Фредеріксен. 

Глава держави відзначив нещодавній результативний візит міністра оборони Данії Троельса Люнда Поульсена до України та висловив подяку данському уряду за різнобічну та вчасну допомогу нашій країні, зокрема за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.

«Я нещодавно був у Миколаєві, де ви відкрили регіональний офіс, і можу сказати, що формат патронату дуже добре працює. Такий варіант довготривалого співробітництва надзвичайно нам допомагає й дає правильний сигнал для інших країн», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники констатували важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України.

Президент України та Прем'єр-міністерка Данії узгодили майбутні спільні кроки у регіональних та глобальних форматах, обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію Української формули миру. 

Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за організацію першої зустрічі радників із питань національної безпеки лідерів країн у Копенгагені та за готовність Данії надіслати свого представника на наступну зустріч у цьому форматі на Мальті.

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