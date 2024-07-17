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Володимир Зеленський обговорив із Метте Фредеріксен участь Данії у відновленні енергетичної системи України

18 липня 2024 року - 19:54

Володимир Зеленський обговорив із Метте Фредеріксен участь Данії у відновленні енергетичної системи України

У Великій Британії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави подякував данському уряду за лідерську підтримку України в безпековій сфері, надання 19 пакетів оборонної допомоги та рішення щодо прямих інвестицій в оборонну промисловість нашої держави.

Президент також відзначив лідерство Данії в коаліції військово-повітряних сил і розповів про потребу України в розширенні тренувальних місій для українських пілотів.

Лідери обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди, яку вони підписали цьогоріч у лютому, та участь Данії у відбудові нашої країни, зокрема у відновленні енергетичної інфраструктури.

Окремо під час зустрічі приділили увагу європейській інтеграції України. Володимир Зеленський відзначив готовність Данії долучитися до політичної та консультативної допомоги нашій державі під час переговорів про вступ до ЄС.

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