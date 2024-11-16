Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Японії посилення співпраці між країнами

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, який після формування нового уряду здійснив свій перший двосторонній візит до України.

Окремо Глава держави відзначив, що Такеші Івая відвідав не лише Київ, але й інші українські міста, зокрема Бучу.

Президент подякував за послідовне підтримання суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за передання нового пакету допомоги нашому енергосектору.

«Ви були на нашому боці з початку повномасштабного вторгнення Росії, ви нам допомагали. Ми високо цінуємо ту допомогу, яку уряд Японії та народ Японії надали Україні. Сума майже 12 мільярдів доларів – це загальна підтримка України під час цієї війни», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував за виділення 3 млрд дол. у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд дол., який погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Президент відзначив тісні відносини між Україною та Японією, а також висловив сподівання на те, що діалог на такому ж високому рівні продовжиться і з новим Премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

«У світлі того, що відбувається з втручанням у війну Росії проти України північнокорейських військових, важливо обговорити, як запобігти збільшенню ескалації з боку Росії, уже разом з Північною Кореєю», – сказав він.

Володимир Зеленський і Такеші Івая домовились активізувати реалізацію двосторонньої безпекової угоди, яка була укладена 13 червня в Апулії.

Такеші Івая зазначив, що приїхав до України, щоб засвідчити незмінну позицію: Японія є і буде разом з Україною. Окремо він наголосив, що підтримує зміцнення двосторонніх відносин між країнами заради безпеки.

Серед інших тем переговорів – підтримання Формули миру з боку Японії та її подальше лідерство в імплементації пункту щодо ядерної безпеки, розширення економічної та гуманітарної співпраці, продовження й посилення санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський також передав очільнику японського уряду запрошення відвідати Україну.