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Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру
Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

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Володимир Зеленський обговорив із Президентом Кенії питання продовольчої безпеки

16 червня 2024 року - 00:49

Володимир Зеленський обговорив із Президентом Кенії питання продовольчої безпеки

У межах участі в Глобальному саміті миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто.

Глава держави відзначив участь Вільяма Руто в Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

«Дякую за вашу активну участь у Саміті. Ми розпочали обговорення питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави відзначив важливість співголовування Президента Кенії у тематичній панелі Саміту миру «Продовольча безпека і свобода судноплавства».

Лідери обговорили розвиток українсько-кенійських відносин, проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45
Президент України Володимир Зеленський з учасниками інавгураційного Саміту миру в Швейцарії, 15 червня 2024 року.
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