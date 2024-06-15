Володимир Зеленський обговорив із Президентом Кенії питання продовольчої безпеки

У межах участі в Глобальному саміті миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто.

Глава держави відзначив участь Вільяма Руто в Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

«Дякую за вашу активну участь у Саміті. Ми розпочали обговорення питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави відзначив важливість співголовування Президента Кенії у тематичній панелі Саміту миру «Продовольча безпека і свобода судноплавства».

Лідери обговорили розвиток українсько-кенійських відносин, проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.