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Володимир Зеленський обговорив із Президентом Сінгапуру Саміт миру та розвиток двосторонніх відносин

2 червня 2024 року - 12:52

Володимир Зеленський обговорив із Президентом Сінгапуру Саміт миру та розвиток двосторонніх відносин

Під час візиту до Сінгапуру Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом цієї країни Тарманом Шанмугаратнамом.

Глава Української держави подякував за чітку позицію Сінгапуру щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ та надану гуманітарну допомогу.

Володимир Зеленський поінформував про підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру й наголосив на важливості представництва всіх континентів, участі всіх країн, які поважають міжнародне право та прагнуть відновлення справедливого, всеосяжного й довготривалого миру.

Лідери також обговорили перспективи поглиблення українсько-сінгапурських відносин.

Президент України подякував Сінгапуру за сприяння у розвитку людського потенціалу та спроможностей сектору державних послуг у нашій країні. 

Володимир Зеленський окремо наголосив на зацікавленості України у виведенні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на новий рівень.
 

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Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»

1 червня 2024 року - 17:33
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