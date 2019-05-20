Володимир Зеленський обговорив з Ангелою Меркель шляхи звільнення українських моряків та інших полонених

Під час офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський обговорив із Федеральним канцлером Німеччини шляхи звільнення українських моряків, які перебувають у російському полоні, та інших українських в’язнів.

«Ми обговорили болюче питання звільнення наших військових моряків та інших українських громадян, які перебувають у російських в’язницях. Авторитет та міжнародний вплив Німеччини дає надію на якомога швидше вирішення цього питання», – наголосив Президент України під час спільного з Ангелою Меркель брифінгу в Берліні.

Глава держави також повідомив, що відбувся обмін думками щодо координації спільних дій і співпраці між Україною та Німеччиною в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Німеччина підтримає європейські та євроатлантичні прагнення України.