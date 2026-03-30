Володимир Зеленський обговорив з Антоніо Таяні євроінтеграційну підтримку України та наслідки блокування Ормузької протоки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Обговорили глобальні наслідки блокування Ормузької протоки з боку Ірану, зокрема його вплив на світові ринки пального, газу та мінеральних добрив. Глава держави наголосив, що блокування протоки створює нові виклики, і Україна пропонує партнерам унікальну експертизу для їх подолання. За словами Президента, Україна цінує визнання нашого внеску з боку Європи.

Окрема увага – боротьбі з російською пропагандою та неприпустимості її поширення у європейських країнах. Глава держави наголосив, що Росія намагається використати кожну можливість і кожен світовий майданчик для відбілювання своєї агресії. Президент переконаний, що цього не можна допускати.

Під час зустрічі йшлося і про кроки, необхідні для розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу. Володимир Зеленський акцентував, що постійне блокування важливих рішень Євросоюзу про допомогу Україні з боку однієї країни є несправедливим і неприпустимим.

Крім того, сторони говорили про розвиток співпраці між державними інституціями України та Італії.