Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента
Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента

30 березня 2026 року - 20:03

Володимир Зеленський обговорив з Антоніо Таяні євроінтеграційну підтримку України та наслідки блокування Ормузької протоки

31 березня 2026 року - 20:10

Президент обговорив із міністром закордонних справ Німеччини євроінтеграційну підтримку України та розвиток двосторонньої співпраці

31 березня 2026 року - 19:55

Володимир Зеленський і Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти Росії, фінансову допомогу Україні та підтримку на шляху до Євросоюзу

31 березня 2026 року - 19:01

Лише захистивши правду й відновивши справедливість, світ матиме шанс на мирне майбутнє – звернення Президента до учасників Бучанського саміту

31 березня 2026 року - 18:43

Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів
Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів

31 березня 2026 року - 14:25

Володимир Зеленський обговорив з Антоніо Таяні євроінтеграційну підтримку України та наслідки блокування Ормузької протоки

31 березня 2026 року - 20:10

Володимир Зеленський обговорив з Антоніо Таяні євроінтеграційну підтримку України та наслідки блокування Ормузької протоки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Обговорили глобальні наслідки блокування Ормузької протоки з боку Ірану, зокрема його вплив на світові ринки пального, газу та мінеральних добрив. Глава держави наголосив, що блокування протоки створює нові виклики, і Україна пропонує партнерам унікальну експертизу для їх подолання. За словами Президента, Україна цінує визнання нашого внеску з боку Європи.

Окрема увага – боротьбі з російською пропагандою та неприпустимості її поширення у європейських країнах. Глава держави наголосив, що Росія намагається використати кожну можливість і кожен світовий майданчик для відбілювання своєї агресії. Президент переконаний, що цього не можна допускати.

Під час зустрічі йшлося і про кроки, необхідні для розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу. Володимир Зеленський акцентував, що постійне блокування важливих рішень Євросоюзу про допомогу Україні з боку однієї країни є несправедливим і неприпустимим.

Крім того, сторони говорили про розвиток співпраці між державними інституціями України та Італії.

