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Володимир Зеленський обговорив з Джозефом Байденом стратегічне бачення України щодо кроків з імплементації Мінських домовленостей на основі наших національних інтересів – Андрій Сибіга

10 грудня 2021 року - 09:20

Під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського і Президента США Джозефа Байдена йшлося про стратегічне бачення подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей, що базуються на національних інтересах нашої держави. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Українська сторона представила наше стратегічне бачення подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей, які твердо базуються на українському національному інтересі. Ключове для нас зараз – це повернути мир в Українську державу, в українські домівки», – сказав він.

Андрій Сибіга зауважив, що українська сторона в межах ТКГ висунула три ініціативи: про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню, звільнення утримуваних осіб і відкриття двох КПВВ на лінії розмежування.

Він додав, що Президент України готовий до прямих перемовин з Президентом РФ задля зрушення з місця процесу мирного врегулювання на Донбасі, і українська сторона сподівається, що за підтримки міжнародних партнерів ця розмова нарешті відбудеться.

«Ми – за мирне врегулювання конфлікту, за дипломатичні інструменти», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Андрій Сибіга наголосив, що розмова Володимира Зеленського і Джозефа Байдена була розмовою Президента країни, що воює, з Президентом країни – ключового союзника, лідера євроатлантичного світу, і вона відбувалася відповідно до тих ризиків, які сьогодні постали перед нашою державою.

Він спростував закиди про те, що Президент США та Президент Росії вели переговори про Україну без участі України. За його словами, напередодні цієї розмови Офіс Президента і його керівник Андрій Єрмак провели низку перемовин з американською стороною на багатьох рівнях, а також з іншими ключовими партнерами України.

«Це означає координацію напередодні важливих міжнародно-правових заходів. Це і розмова Байден – Путін, і інші кроки, які далі будуть здійснені», – наголосив Андрій Сибіга.

Також, за його словами, під час переговорів лідерів України та США було порушено питання внутрішньополітичної ситуації в нашій країні.

«Мені здається, що американська сторона повністю поділяє ці занепокоєння, які накладаються одне на одного: як можливість дестабілізації ситуації всередині держави, що не сприяє ні єдності, ні стійкості, так і в контексті можливої зовнішньої агресії», – вважає заступник керівника Офісу Президента.

Андрій Сибіга додав, що Володимир Зеленський і Джозеф Байден під час розмови торкнулися й питання проведення реформ в Україні. Глава Української держави чітко задекларував рішучість у доведенні їх до кінця, зокрема судової реформи та деолігархізації.

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