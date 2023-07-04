Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном безпекову допомогу та підготовку окупантами провокації на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Співрозмовники обговорили виконання попередніх оборонних домовленостей, а також погодили нові.

Володимир Зеленський, серед іншого, подякував за передачу великої партії броньованих машин, зокрема дуже потрібного санітарно-евакуаційного транспорту, додаткових легких танків, а також систем ППО.

Президенти України та Франції докладно обговорили актуальну ситуацію на фронті й перебіг подій усередині Росії.

«Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас, навпаки, відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним», – наголосив Глава Української держави.

Сторони обговорили очікування від Вільнюського саміту НАТО й надання Україні гарантій безпеки на шляху до Альянсу.

Президент України також попередив Еммануеля Макрона про підготовку російськими окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС.

Лідери двох держав домовилися разом із МАГАТЕ тримати ситуацію на ЗАЕС під пильним контролем.