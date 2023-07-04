Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Світ бачить, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької АЕС є саме Росія – звернення Президента України
Світ бачить, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької АЕС є саме Росія – звернення Президента України

4 липня 2023 року - 23:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном безпекову допомогу та підготовку окупантами провокації на ЗАЕС

4 липня 2023 року - 23:21

Світ бачить, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької АЕС є саме Росія – звернення Президента України

4 липня 2023 року - 23:13

Андрій Єрмак разом з американськими дипломатами та бізнесменами відвідав виставку, присвячену боротьбі України з агресією РФ і допомозі США у цій війні

4 липня 2023 року - 21:45

Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

4 липня 2023 року - 19:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України

4 липня 2023 року - 14:38

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном безпекову допомогу та підготовку окупантами провокації на ЗАЕС

4 липня 2023 року - 23:21

Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном безпекову допомогу та підготовку окупантами провокації на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Співрозмовники обговорили виконання попередніх оборонних домовленостей, а також погодили нові.

Володимир Зеленський, серед іншого, подякував за передачу великої партії броньованих машин, зокрема дуже потрібного санітарно-евакуаційного транспорту, додаткових легких танків, а також систем ППО.

Президенти України та Франції докладно обговорили актуальну ситуацію на фронті й перебіг подій усередині Росії.

«Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас, навпаки, відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним», – наголосив Глава Української держави.

Сторони обговорили очікування від Вільнюського саміту НАТО й надання Україні гарантій безпеки на шляху до Альянсу.

Президент України також попередив Еммануеля Макрона про підготовку російськими окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС.

Лідери двох держав домовилися разом із МАГАТЕ тримати ситуацію на ЗАЕС під пильним контролем.

Версія для друку