Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном оборонну підтримку та початок переговорів у межах Спільної декларації про безпекові гарантії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави докладно поінформував колегу про ситуацію на фронті, зокрема на Куп’янському, Східному та Південному напрямках. Володимир Зеленський передав французькій стороні інформацію про оборонні потреби українського війська для подальшої деокупації території України.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці.

Президент України подякував Франції за потужну підтримку в обороні та постійне розширення спроможностей українського війська.

«Високо ціную завжди конкретні позиції Франції щодо термінів та обсягів надання оборонної підтримки. Також ціную твої постійні зусилля щодо активізації підтримки з боку наших партнерів», – заявив Глава Української держави, вертаючись до Еммануеля Макрона.

Лідери домовилися про участь Франції та приватних французьких компаній у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться восени в Україні.

Президенти погодилися з важливістю продовження «зернового коридору» й домовилися поглибити співпрацю в захисті морських шляхів. Окремо Володимир Зеленський акцентував на нагальній необхідності посилення безпеки Одеського регіону.

Глава Української держави відзначив важливість Спільної декларації G7 про підтримку України. В її контексті президенти ухвалили рішення про початок двосторонніх переговорів між Україною та Францією й дали відповідні доручення командам.

Володимир Зеленський висловив подяку Французькій Республіці за її лідерство в імплементації Формули миру за напрямом радіаційної та ядерної безпеки. Співрозмовники також обговорили модальності проведення Глобального саміту миру з найширшим колом учасників, включно з країнами Глобального Півдня.