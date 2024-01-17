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Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном запуск артилерійської коаліції

18 січня 2024 року - 14:56

Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном запуск артилерійської коаліції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський подякував за запуск ініціативи «Артилерійська коаліція» та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем «Цезар» у 2024 році та боєприпаси до них.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на полі бою та інші оборонні потреби України. Зокрема, пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення української системи ППО.

Президент України також подякував за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну.

Володимир Зеленський розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Співрозмовники відзначили важливість залучення якнайширшого кола країн до участі в ньому.

Лідери доручили політичним та військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.

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