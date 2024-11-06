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Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном оборонну підтримку України

7 листопада 2024 року - 21:31

Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном оборонну підтримку України

У Будапешті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави подякував Президенту Франції за підтримку Плану перемоги й наголосив на тому, що важлива єдність Європи в підтримці України.

Одна з тем зустрічі – військова допомога, зокрема тренування української бригади «Анна Київська», посилення далекобійних спроможностей.

Президент України відзначив участь Франції в більшості коаліцій формату «Рамштайн».

Серед ключових тем переговорів також підтримка України на шляху до НАТО. Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу – саме це є першим пунктом Плану перемоги.

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Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти

7 листопада 2024 року - 13:08
Президент України з лідерами держав-учасниць п’ятого саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, 7 листопада 2024 року.
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