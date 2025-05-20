Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном підтримку української армії та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих. За словами Президента України, все стає більш практичним.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили підтримку української армії, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні.

Окрема та детальна увага – відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки.

Президент України наголосив, що потрібно зберігати спільне бачення і готовність діяти разом, та подякував Франції за підтримку.