Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном підтримку української армії та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Лідери продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих. За словами Президента України, все стає більш практичним.
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили підтримку української армії, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні.
Окрема та детальна увага – відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки.
Президент України наголосив, що потрібно зберігати спільне бачення і готовність діяти разом, та подякував Франції за підтримку.