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Володимир Зеленський обговорив з Головою ОБСЄ розширення мандата моніторингової місії на Донбасі

20 січня 2020 року - 14:58

Володимир Зеленський обговорив з Головою ОБСЄ розширення мандата моніторингової місії на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром, міністром європейських і закордонних справ Республіки Албанія, чинним Головою ОБСЄ Еді Рамою.

«Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що важливим фактором для України є питання відносин з ОБСЄ у контексті головування Албанії в цій організації. 

Володимир Зеленський зазначив, що на зустрічі в Нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

«Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія», – наголосив Президент України.  

Еді Рама погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, а також наголосив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити.

Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в Україні.

Додатково йшлося про економічні відносини між Україною та Албанією. Зокрема, співрозмовники зробили акцент на розвитку туристичної галузі та потенціалу товарообігу.

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