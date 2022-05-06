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Володимир Зеленський обговорив з міністрами закордонних справ країн Балтії підтримку України під час російської агресії

6 травня 2022 року - 14:31

Володимир Зеленський обговорив з міністрами закордонних справ країн Балтії підтримку України під час російської агресії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Естонської Республіки Евою-Марією Лійметс, міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом та міністром закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсом Ландсбергісом.

Глава держави подякував країнам Балтії за потужну підтримку України в час російського вторгнення.

«Ви наші найближчі та найнадійніші друзі, тому що ви першими підтримали Україну із самого початку цієї війни, із самого початку загрози з боку Російської Федерації. Підтримали нас як зброєю, так і вашими діями щодо дипломатії. Ваші люди, населення нас підтримало в усіх аспектах та в усіх напрямах», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Естонія, Латвія та Литва є найкращими адвокатами України як у Європейському Союзі, так і загалом у світі.

«Дякую за цю зустріч, за підтримку України, за цей сигнал для наших людей», – зазначив Глава держави, звертаючись до міністрів.

Зі свого боку очільники МЗС країн Балтії наголосили на підтримці євроінтеграційних прагнень нашої держави. Вони запропонували надати допомогу Україні у відновленні об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих унаслідок війни, зокрема шкіл та дитячих садків.

Окрему увагу під час зустрічі приділили важливості посилення санкційного тиску з боку ЄС та всієї міжнародної спільноти на Російську Федерацію. Володимир Зеленський відзначив лідерську роль країн Балтії в цьому напрямі й наголосив: «Украй важливо не лише посилювати санкційний тиск, а й зберігати цілісність санкцій. Вони повинні бути максимально ефективними. Не маємо давати агресору змоги їх уникати та продовжувати фінансувати злочинну війну проти України».

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